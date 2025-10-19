"Такие расходы являются аморальными": в США разгорелся скандал из-за дорогих самолетов для чиновников

Решение Министерства внутренней безопасности США (DHS), подчиненного администрации Дональда Трампа, приобрести два роскошных бизнес-джета Gulfstream G700 за 172 миллиона долларов вызвало острую реакцию демократов в Конгрессе.

Закупка осуществлена через Береговую охрану США, несмотря на то, что федеральное правительство находится в состоянии частичной приостановки работы (шатдауна), что уже влияет на выплаты и логистику служб безопасности.

Согласно государственному порталу контрактов, соглашение было заключено в пятницу, 17 октября, с единственным поставщиком - Gulfstream Aerospace. Самолеты должны пополнить флот для дальних полетов командования и управления Береговой охраны, и, по данным источников, ими смогут пользоваться министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и другие высокопоставленные чиновники.

DHS оправдывается изношенностью старого борта

В ведомстве заявили, что нынешний самолет, Gulfstream CG-101 G550, по меньшей мере 20 лет находится в эксплуатации и "исчерпал свой ресурс". DHS подчеркнуло, что шатдаун не станет препятствием для обновления флота, и процесс приобретения будет продолжаться, несмотря на ограничения работы правительства.

Демократы обвиняют в цинизме и расточительстве

Демократические конгрессвумен Роза ДеЛауро и Лорен Андервуд направили официальное письмо Ноэм, обвинив ее в злоупотреблении ресурсами:

"Вашим приоритетом должно быть усиление Береговой охраны, а не обеспечение собственного комфорта", - говорится в обращении.

Также возмущение вызвало то, что в то же время DHS объявило, что оплатит работу более 70 тысяч федеральных офицеров, включая воздушных маршалов, но не профинансирует 50 тысяч сотрудников TSA, ответственных за безопасность в аэропортах.

Конгресс требует расследования

Ведущий демократ в Комитете по вопросам внутренней безопасности Бенни Томпсон потребовал немедленного расследования, заявив: "Такие расходы являются аморальными - и, вероятно, незаконными".

Он напомнил, что ранее Конгресс уже отклонил запрос DHS на закупку самолета за 50 миллионов долларов, тогда как нынешняя сделка в несколько раз дороже. При этом некоторые самолеты Береговой охраны до сих пор произведены в 1980-х годах и нуждаются в срочной модернизации, но остаются без финансирования.