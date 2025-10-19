ua en ru
Нд, 19 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Такі витрати є аморальними": в США спалахнув скандал через дорогі літаки для чиновників

США, Неділя 19 жовтня 2025 07:10
UA EN RU
"Такі витрати є аморальними": в США спалахнув скандал через дорогі літаки для чиновників Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Демократи в США розкритикували купівлю дорогих бізнес-джетів DHS під час призупинення роботи уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рішення Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), підпорядкованого адміністрації Дональда Трампа, придбати два розкішні бізнес-джети Gulfstream G700 за 172 мільйони доларів викликало гостру реакцію демократів у Конгресі.

Закупівлю здійснено через Берегову охорону США, попри те, що федеральний уряд перебуває у стані часткового призупинення роботи (шатдауну), що вже впливає на виплати та логістику служб безпеки.

Відповідно до державного порталу контрактів, угоду було укладено у п’ятницю, 17 жовтня, з єдиним постачальником - Gulfstream Aerospace. Літаки мають поповнити флот для далеких польотів командування та управління Берегової охорони, і, за даними джерел, ними зможуть користуватися міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем та інші високопосадовці.

DHS виправдовується зношеністю старого борту

У відомстві заявили, що нинішній літак, Gulfstream CG-101 G550, щонайменше 20 років перебуває в експлуатації та "вичерпав свій ресурс". DHS підкреслило, що шатдаун не стане перешкодою для оновлення флоту, і процес придбання триватиме, незважаючи на обмеження роботи уряду.

Демократи звинувачують у цинізмі та марнотратстві

Демократичні конгресвумен Роза ДеЛауро та Лорен Андервуд направили офіційного листа Ноем, звинувативши її у зловживанні ресурсами:

"Вашим пріоритетом має бути посилення Берегової охорони, а не забезпечення власного комфорту", - йдеться у зверненні.

Також обурення викликало те, що в той самий час DHS оголосило, що оплатить роботу понад 70 тисяч федеральних офіцерів, включно з повітряними маршалами, але не профінансує 50 тисяч співробітників TSA, відповідальних за безпеку в аеропортах.

Конгрес вимагає розслідування

Провідний демократ у Комітеті з питань внутрішньої безпеки Бенні Томпсон вимагав негайного розслідування, заявивши: "Такі витрати є аморальними - і, ймовірно, незаконними".

Він нагадав, що раніше Конгрес уже відхилив запит DHS на закупівлю літака за 50 мільйонів доларів, тоді як нинішня угода у кілька разів дорожча. При цьому деякі літаки Берегової охорони досі вироблені у 1980-х роках і потребують термінової модернізації, але залишаються без фінансування.

Нагадаємо, у США стався рідкісний авіаційний інцидент за участю Boeing 737 MAX 8 авіакомпанії United Airlines. Під час одного з рейсів на висоті 11 000 м вибухнуло лобове скло пасажирського літака.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Демократична партія США Конгресс США Республіканська партія США
Новини
Зеленський про ракети Tomahawk: Трамп ще не сказав "так", а Путін уже боїться
Зеленський про ракети Tomahawk: Трамп ще не сказав "так", а Путін уже боїться
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів