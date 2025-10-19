"Такі витрати є аморальними": в США спалахнув скандал через дорогі літаки для чиновників

Демократи в США розкритикували купівлю дорогих бізнес-джетів DHS під час призупинення роботи уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рішення Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS), підпорядкованого адміністрації Дональда Трампа, придбати два розкішні бізнес-джети Gulfstream G700 за 172 мільйони доларів викликало гостру реакцію демократів у Конгресі.

Закупівлю здійснено через Берегову охорону США, попри те, що федеральний уряд перебуває у стані часткового призупинення роботи (шатдауну), що вже впливає на виплати та логістику служб безпеки.

Відповідно до державного порталу контрактів, угоду було укладено у п’ятницю, 17 жовтня, з єдиним постачальником - Gulfstream Aerospace. Літаки мають поповнити флот для далеких польотів командування та управління Берегової охорони, і, за даними джерел, ними зможуть користуватися міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем та інші високопосадовці.

DHS виправдовується зношеністю старого борту

У відомстві заявили, що нинішній літак, Gulfstream CG-101 G550, щонайменше 20 років перебуває в експлуатації та "вичерпав свій ресурс". DHS підкреслило, що шатдаун не стане перешкодою для оновлення флоту, і процес придбання триватиме, незважаючи на обмеження роботи уряду.

Демократи звинувачують у цинізмі та марнотратстві

Демократичні конгресвумен Роза ДеЛауро та Лорен Андервуд направили офіційного листа Ноем, звинувативши її у зловживанні ресурсами:

"Вашим пріоритетом має бути посилення Берегової охорони, а не забезпечення власного комфорту", - йдеться у зверненні.

Також обурення викликало те, що в той самий час DHS оголосило, що оплатить роботу понад 70 тисяч федеральних офіцерів, включно з повітряними маршалами, але не профінансує 50 тисяч співробітників TSA, відповідальних за безпеку в аеропортах.

Конгрес вимагає розслідування

Провідний демократ у Комітеті з питань внутрішньої безпеки Бенні Томпсон вимагав негайного розслідування, заявивши: "Такі витрати є аморальними - і, ймовірно, незаконними".

Він нагадав, що раніше Конгрес уже відхилив запит DHS на закупівлю літака за 50 мільйонів доларів, тоді як нинішня угода у кілька разів дорожча. При цьому деякі літаки Берегової охорони досі вироблені у 1980-х роках і потребують термінової модернізації, але залишаються без фінансування.