ua en ru
Вс, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Такие расходы являются аморальными": в США разгорелся скандал из-за дорогих самолетов для чиновников

США, Воскресенье 19 октября 2025 07:10
UA EN RU
"Такие расходы являются аморальными": в США разгорелся скандал из-за дорогих самолетов для чиновников Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Демократы в США раскритиковали покупку дорогих бизнес-джетов DHS во время приостановки работы правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Решение Министерства внутренней безопасности США (DHS), подчиненного администрации Дональда Трампа, приобрести два роскошных бизнес-джета Gulfstream G700 за 172 миллиона долларов вызвало острую реакцию демократов в Конгрессе.

Закупка осуществлена через Береговую охрану США, несмотря на то, что федеральное правительство находится в состоянии частичной приостановки работы (шатдауна), что уже влияет на выплаты и логистику служб безопасности.

Согласно государственному порталу контрактов, соглашение было заключено в пятницу, 17 октября, с единственным поставщиком - Gulfstream Aerospace. Самолеты должны пополнить флот для дальних полетов командования и управления Береговой охраны, и, по данным источников, ими смогут пользоваться министр внутренней безопасности Кристи Ноэм и другие высокопоставленные чиновники.

DHS оправдывается изношенностью старого борта

В ведомстве заявили, что нынешний самолет, Gulfstream CG-101 G550, по меньшей мере 20 лет находится в эксплуатации и "исчерпал свой ресурс". DHS подчеркнуло, что шатдаун не станет препятствием для обновления флота, и процесс приобретения будет продолжаться, несмотря на ограничения работы правительства.

Демократы обвиняют в цинизме и расточительстве

Демократические конгрессвумен Роза ДеЛауро и Лорен Андервуд направили официальное письмо Ноэм, обвинив ее в злоупотреблении ресурсами:

"Вашим приоритетом должно быть усиление Береговой охраны, а не обеспечение собственного комфорта", - говорится в обращении.

Также возмущение вызвало то, что в то же время DHS объявило, что оплатит работу более 70 тысяч федеральных офицеров, включая воздушных маршалов, но не профинансирует 50 тысяч сотрудников TSA, ответственных за безопасность в аэропортах.

Конгресс требует расследования

Ведущий демократ в Комитете по вопросам внутренней безопасности Бенни Томпсон потребовал немедленного расследования, заявив: "Такие расходы являются аморальными - и, вероятно, незаконными".

Он напомнил, что ранее Конгресс уже отклонил запрос DHS на закупку самолета за 50 миллионов долларов, тогда как нынешняя сделка в несколько раз дороже. При этом некоторые самолеты Береговой охраны до сих пор произведены в 1980-х годах и нуждаются в срочной модернизации, но остаются без финансирования.

Напомним, в США произошел редкий авиационный инцидент с участием Boeing 737 MAX 8 авиакомпании United Airlines. Во время одного из рейсов на высоте 11 000 м взорвалось лобовое стекло пассажирского самолета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Демократическая партия США Конгресс США Республиканская партия США
Новости
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится
Зеленский о ракетах Tomahawk: Трамп еще не сказал "да", а Путин уже боится
Аналитика
Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов
Дмитрий Сидоров, Ростислав Шаправский Масштабного банкопада в Украине уже никогда не будет: Ольга Билай, Фонд гарантирования вкладов