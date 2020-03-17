Кто такая Ирина Венедиктова: что известно о новом генпрокуроре

На внеочередном заседании Верховной рады народные депутаты поддержали назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора. Подробнее о том, что известно о новой главе ГПУ - в материале РБК-Украина.

Кто такая Ирина Венедиктова

Кандидатуру Венедиктовой предложил парламенту президент Владимир Зеленский. Соответствующий проект постановления №3227 был зарегистрирован в Верховной раде 16 марта.

Назначение Ирины Венедиктовой на должность генерального прокурора поддержали 269 депутатов ("Слуга народа" - 224 голосов, ОПЗЖ - 3; "За майбутнє - 16; "Довіра" - 13; внефракционные - 13).

С 27 декабря 2019 года Венедиктова работала на посту и.о. главы Государственного бюро расследований.

Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Биография Венедиктовой

Ирина Валентиновна Венедиктова родилась в Харькове 21 сентября 1978 года в семье юристов.

Образование. Правовед, юрист, доктор юридических наук и профессор. Образование получила в Харьковском национальном университете внутренних дел, также прошла курс обучения в Chartered Institute of Arbitrators.

Карьера. Ирина Венедиктова работала заведующей кафедры гражданско-правовых дисциплин на юрфаке Харьковского национального университета именю В.Н. Каразина.

Является арбитром Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Украины. Венедиктова также руководит собственной научной школой. Была советником в нескольких юрфирмах.

В 2017 году Ирина Венедиктова принимала участие в конкурсе на должность судьи кассационного гражданского суда при Верховном Суде Украины, однако не набрала нужного количества баллов.

Политическая деятельность. Во время выборов президента 2019 года была членом “ЗеКоманды” Владимира Зеленского, отвечала за судебную реформу.

По результатам парламентских выборов прошла в Раду по списку “Слуги народа” под номером 3. Занимала должность главы Комитета по правовой политике и правосудия.

27 декабря 2019 года Венедиктова была назначена президентом на пост и.о. главы Государственного бюро расследований.

Приоритеты Венедиктовой на посту главы ГПУ

Во время своего выступления перед голосованием о назначении Венедиктова заявила, что в Украине нет политических преследований.

"Я хочу обратить внимание, что каждый юрист в государстве должен стоять на принципах верховенства права. Этот принцип лишает нас всех других механизмов и коридоров. Мне кажется не надо сгущать краски. Всегда генеральный прокурор может прийти в комитеты Верховной рады, вы всегда можете его пригласить на заседание Верховной рады. Вы всегда можете прийти к нему и задать вопрос. В Украине нет политических преследований, на этом надо делать акцент. А вор должен сидеть в тюрьме", - сообщила Венедиктова.

Также она пообещала, что все дела, котрые можно быстро и законно завершить, будут завершены.

Почему Рада сменила генпрокурора

5 марта в Верховной раде состоялось голосование за выражение недоверия генеральному прокурору Руслану Рябошапке. Основные претензии к главе ГПУ - недостаточная активность в расследовании дел топ-чиновников.

В частности, в Раде были недовольны состоянием дел Олега Гладковского, Андрея Садового, Екатерины Гандзюк, Вадима Альперина и дочерних компаний Burisma.

Как следствие выражения недоверия - Руслан Рябошапка отправлен в отставку голосами 263 нардепов. Временно исполняющим обязанности генпрокурора был назначен Виктор Чумак.