Така погода буває раз на рік. Синоптик дала прогноз на сьогодні та до кінця тижня

Погода в Україні сьогодні, 26 січня, буде дощовою. А та, що на вихідних, випадає раз на рік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.
"Пʼятниця буде в Україні з дощами! Місцями з грозами. Менша ймовірність дощів у східних областях, на півдні - місцями", - розповіла вона.
Температура повітря найвища, як влітку, буде на сході, +25....+28 градусів. Водночас, не виключена холодна смуга - від Житомирської області через Вінницьку область - це десь +9...+12 градусів.
Холодна смуга погоди в Україні 26 квітня (facebook.com/tala.didenko)
Крім того:
У Києві періодично дощ, можлива гроза. Але й прояснення будуть, як сказала Діденко, "не такий, щоб цілий день". Протягом дня пʼятниці в столиці очікується +12...+14 градусів.
Вихідними, 27-28 квітня, в Україні буде така погода, яка, за словами синоптика, буває чи не раз на рік.
"І не холодно, і не спекотно, у денні години очікується +18+23 градуси, на сході до +26 градусів. Скрізь, в усіх областях України, ніяких дощів, багато сонця, білих хмарок, мало бурʼяну, розкішна зелена трава з квіточками, море бузку і розлита у повітрі розкішна природна парфумерія", - розповіла Діденко.
Погода в Україні цього літа може принести чимало сюрпризів, бо зараз на неї впливають два потужні чинники - "Ель-Ніньо" та "Ла-Нінья", а ще - потужна та дуже активна сонячна радіація. Спека влітку чекати варто, а ось певних рекордів – можливо, й немає. Детальніше - у матеріалі.
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