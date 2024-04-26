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Такая погода бывает раз в году. Синоптик дала прогноз на сегодня и до конца недели

Фото: синоптик дала прогноз на сегодня и до конца недели в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в Украине сегодня, 26 января, будет дождливая. А та, что в выходные, выпадает раз в год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Пятница будет в Украине с дождями! Местами с грозами. Меньшая вероятность дождей в восточных областях, на юге - местами", - рассказала она.

Температура воздуха самая высокая, как летом, будет на востоке, +25...+28 градусов. В то же время, не исключена холодная полоса - от Житомирской области через Винницкую область - это где-то +9...+12 градусов.

Холодная полоса погоды в Украине 26 апреля (facebook.com/tala.didenko)

Кроме того:

  • в западных областях +12+18 градусов;
  • в южной части +19+25 градусов;
  • в центральных областях +18+24 градуса, в Винницкой области хододнее.

Погода в Киеве

В Киеве периодически дождь, возможна гроза. Но и прояснения будут, как сказала Диденко, "не такие, чтобы целый день". В течение пятницы в столице ожидается +12...+14 градусов.

Погода на выходных

На выходных, 27-28 апреля, в Украине будет такая погода, которая, по словам синоптика, бывает едва ли не раз в год.

"И не холодно, и не жарко, в дневные часы ожидается +18...+23 градуса, на востоке до +26 градусов. Везде, во всех областях Украины, никаких дождей, много солнца, белых туч, мало бурьяна, роскошная зеленая трава с цветочками, море сирени и разлитая в воздухе роскошная природная парфюмерия", - рассказала Диденко.

Погода летом 2024 в Украине

Погода в Украине этим летом может принести немало сюрпризов, потому что сейчас на нее влияют два мощных фактора - "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья", а еще - мощная и очень активная солнечная радиация. Жара летом ожидать стоит, а вот определенных рекордов - возможно и нет. Детальнее - в материале.

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