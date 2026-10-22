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"Так звучить російський гуманізм": МЗС відреагувало на балістичну атаку по Києві

08:46 22.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач РБК-Україна)

Київ цієї ночі пережив російський "гуманізм": десятки балістичних ракет били по енергетиці, лікарнях, торговельних центрах і житлу людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Цієї ночі кияни почули, як насправді звучить російський ""гуманізм"": жорстока атака із застосуванням десятків балістичних ракет, спрямована на енергетичну інфраструктуру, медичні заклади, торговельні центри та житлові райони", - заявив Сибіга.

За його словами, під ударом опинилися і інші міста.

"Умиротворення, запопадливість і лестощі не зупинять цю війну. Лише сила принесе мир", - додав він.

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Стів Віткофф назвав главу Кремля Володимира Путіна "гуманістом" під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 21 жовтня.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс підтримав ці слова.

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