"Так звучит российский гуманизм": МИД отреагировал на баллистическую атаку по Киеву

"Этой ночью киевляне услышали, как действительно звучит российский "гуманизм": жестокая атака с применением десятков баллистических ракет, направленная на энергетическую инфраструктуру, медицинские учреждения, торговые центры и жилые районы", - заявил Сибига.

По его словам, под ударом оказались и другие города.

"Умиротворение, рвение и лесть не остановят эту войну. Только сила принесет мир", - добавил он.