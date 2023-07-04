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"Так трапляється". У ГУР прокоментували сьогоднішні вибухи в Москві

Фото: представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Головному управлінні розвідки Міноборони України прокоментували вибухи у Москві, які пролунали сьогодні зранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки МО України Андрія Юсова в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що ГУР "традиційно не коментує те, що відбувається у Москві", але додав, що "так буває".

"Якщо російська 45-та бригада спецназу займається диверсіями в українському тилу, то це означає, що щось може прилетіти по Москві. Так трапляється", - сказав Юсов.

Вибухи у Москві

В районі поселення Марушкінське, що у Москві, вранці 4 липня, пролунало кілька потужних вибухів.

Місцеві жителі зазначали, що в районі Нової Москви, за кілька кілометрів від МКАД пролунала серія гучних вибухів. Інтервал між ними склав близько 5 хвилин. Ймовірною причиною називають роботу протиповітряної оборони.

Як повідомляють екстрені служби Росії, в Новій Москві, нібито збито два безпілотники. Ще один в Калужській області РФ.

Також, місцеві жителі повідомляли про вибухи в селі Аканьшино Московського округу. Зазначається, що це сталося приблизно о 6:40 ранку.

РосЗМІ пишуть, що один із безпілотників упав на двоповерхову господарську споруду в селі Кривошеїне в Новій Москві й загорівся.

Окрім того, під Москвою, у місті Кубинка, дрон-камікадзе атакував військову частину. Повідомляється, що пошкоджено адміністративну будівлю.

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