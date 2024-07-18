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"Так же вредно, как и табак". В ВОЗ рассказали, чем трансжиры опасны для здоровья

Четверг 18 июля 2024 10:15
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"Так же вредно, как и табак". В ВОЗ рассказали, чем трансжиры опасны для здоровья Глобальная цель ВОЗ - исключить трансжирные кислоты из пищевой цепи (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

Недавнее исследование ВОЗ выявило, что в приблизительно трети украинских переработанных продуктов - превышение содержания трансжиров, которые опасны для здоровья.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

Что известно о результатах исследования

Трансжиры являются разновидностью ненасыщенных жиров, для которых характерно высокое содержание трансизомеров жирных кислот - так называемых трансжирных кислот.

Чаще всего их используют в запеченных и жареных продуктах, готовых или расфасованных закусках, кулинарных жирах и спредах. Речь идет о тортах, печенье, бисквитах, майонезе, снеках и т.д.

Результаты исследования, проведенного ВОЗ, показывают, что из 120 образцов продуктов слишком высокий уровень трансжирных кислот был у 37.

"Теперь нужно дать обратную связь производителям пищевых продуктов", - подчеркнул эксперт.

Чем опасны трансжиры

По словам Хабихта, существует глобальная цель - исключить так называемые трансжирные кислоты как вещество из пищевой цепи.

"Потому что это вредит здоровью. Существует ряд заболеваний, которые они могут вызвать, в том числе онкологию. Это так же вредно, как табак", - рассказал он.

Эксперт уточнил, что на глобальном уровне страны, включая Европейский Союз, согласились, что "с этим надо бороться".

"Украина также двигается в этом направлении", - добавил он.

Возможно ли контролировать использование трансжиров

"Когда мы едим, а едим мы обычно трижды в день, то точно не знаем, какую пищу потребляем. Но мы все хотим потреблять здоровую пищу. При том, что иногда это достаточно трудно самостоятельно контролировать", - рассказал представитель ВОЗ в Украине.

В качестве примера он привел необходимость съедать ежедневно пять порций фруктов и овощей.

"Это легко понять, потому что один фрукт - это нечто, что помещается в одной вашей руке. И если у вас есть фрукты и овощи пяти разных цветов, это легко запомнить", - объяснил Хабихт.

В то же время он подчеркнул, что использование трансжиров контролировать сложно.

"Для этого нужно консолидированное решение. Так что, если мы хотим быть в ЕС, то на нашем рынке не должно быть такой продукции", - отметил эксперт.

Он добавил, что с производителями в Украине уже были проведены первые встречи по этому вопросу.

"Думаю, в дальнейшем многие будут открыты к изменениям. Потому что возникнет вопрос: хотите ли вы присутствовать на европейских рынках? Думаю, многие производители определятся со своими ценностями", - подытожил специалист.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие жиры вредны для здоровья и в каких продуктах их больше всего.

Читайте также, в каких продуктах в Украине самый высокий уровень трансжиров .

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