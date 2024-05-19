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В Україні дослідили фаст-фуд: де найвищий рівень трансжирів

Україна, Неділя 19 травня 2024 17:27
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В Україні дослідили фаст-фуд: де найвищий рівень трансжирів Фото: трансжири в вуличній їжі (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

В Україні запущено проєкт ВООЗ FEEDCities із дослідження міського харчового середовища та оцінювання вмісту трансжирів, натрію і калію у найпоширеніших продуктах, які споживають українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Згідно з дослідженнями, споживання понад 2,2 г промислово вироблених трансжирів на день, підвищує ризик померти від серцево-судинних захворювань на 20-32%.

В рамках проєкт ВООЗ FEEDCities фахівці вирішили перевірити вміст шкідливих речовин в найпоширеніших продуктах, які споживають українці.

Пілотним містом став Львів

У Львові були відібрані 120 зразків продуктів: у супермаркетах та закладах громадського харчування. Їхній склад був детально проаналізований.

"З’ясувалося, що у понад 30% протестованих продуктів кількість трансжирів перевищує встановлене нормативно-правовими актами допустиме значення", - повідомили в МОЗ.

Серед вуличної їжі - ТЖК найбільше у:

  • піці,
  • паніні,
  • донерах,
  • фалафелі,
  • круасанах,
  • тістечках.

Серед магазинних продуктів - у:

  • тортах,
  • печиві,
  • десертах на основі молочних продуктів,
  • морозиві,
  • заморожених продуктах,
  • маргарині,
  • сирі,
  • переробленому м’ясі.

Нагадаємо, раніше ми писали пояснення від дієтолога, щодо того, чи є безпечна кількість трансжирів в раціоні на день.

Крім того, РБК-Україна повідомляли, які продукти, на думку лікарів, підтримують здоров'я печінки.

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трансжири Мінстерство охорони здоров'я України
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