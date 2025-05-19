"Так працює ЄС": в.о. посла Польщі про затримки у переговорах про вступ з Україною

"Природа цих перешкод, які зараз переважно надходять від Угорщини, але в минулому також надходили від інших країн-членів Європейського Союзу, - це природа Європейського союзу, що деякі важливі, досить часто суперечливі рішення можуть бути прийняті майже в останній момент. Це природа ЄС", - сказав він.

За його словами, це ґрунтується не на тиску на держави-члени, а радше на компромісах, обговореннях і переговорах. І це вимагає великої роботи від дипломатів, аби прокласти шляхи або створити 'сходи для спуску' для країн, які спочатку рішуче щось відкидають, а згодом не примушуються, а саме переконуються - наприклад, у питанні запровадження санкцій.

"Це саме та історія 16-го пакету санкцій, який був прийнятий у січні майже в останній момент. Знадобилося багато зусиль, зокрема польських дипломатів, щоб переконати інші держави-члени прийняти його", - сказав він.

Перший кластер

Як зазначив Лукасєвіч, у Варшаві все ще оптимістично налаштовані щодо того, що відкриття першого кластера переговорів з Україною, тобто "Основи", буде зроблено до кінця головування Польщі в ЄС, до кінця червня.

"Усі держави-члени, які навіть зараз відкидають цю можливість, повинні усвідомлювати, що це лише відкриття кластера, а не самі переговори. Якщо хтось зараз це відкидає, наша відповідь: продемонструйте нам свої дипломатичні навички пізніше", - пояснив він.

За його словами, це лише технічне рішення - відкрити переговори, відкрити кластери, довести, який ви "вправний дипломат і переговірник".

"Моє послання тим, хто блокує процес вступу України: не послаблюйте Європу, Європейський Союз своєю впертістю. Ось як це працює в Європейському Союзі, і саме цього ми намагаємося досягти під час нашого головування", - сказав він.

Він висловив сподівання, що в останню хвилину відбудеться якась зміна позицій, і історія продовжиться успішно.

"Бо насправді європейська інтеграція, розширення ЄС - це історія успіху. Ми, Польща, є найяскравішим прикладом цієї історії успіху, - додав повірений у справах Польщі в Україні.