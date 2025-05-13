ЄС має намір обійти блокування Угорщиною переговорів про членство України, - Bloomberg

Про це, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел агентства, деякі країни ЄС минулого тижня запропонували Єврокомісії вивчити варіанти обходу угорського вето.

Угорщина посилається на ситуацію з угорською меншиною в Україні. Хоча в грудні 2023 року країна зняла вето після розблокування коштів ЄС, тепер вона знову перешкоджає прогресу.

На думку депутатів, Орбан використовує ідею "національних консультацій", щоб зірвати процес.

Можливості обходу вето

Хоча для початку і завершення переговорів про вступ необхідна одностайність, юридично це не потрібно для окремих кластерів. Це дає можливість рухатися вперед, навіть за незгоди однієї країни.

Ірландський прем'єр Майкл Мартін заявив, що країнам час використовувати доступні інструменти тиску. ЄС намагається зберегти єдність, не даючи одній країні зловживати правом вето. Такі кроки обговорюються в кулуарах, але вони стають дедалі реальнішими.

Тло політичних подій

Україна подала заявку до ЄС після початку повномасштабної війни 2022 року. Брюссель підкреслює, що прискорений вступ неможливий, але визнає успіхи України в реформах. США підтримують українські прагнення до ЄС, незважаючи на складні відносини з НАТО.

Дональд Трамп активно намагається зіграти роль миротворця в конфлікті з Росією. ЄС, своєю чергою, сподівається, що розширення зміцнить стабільність на континенті.

Питання меншості

Головною претензією Угорщини залишаються права угорської меншини на Закарпатті. Київ ухвалив низку законів, але Будапешт вважає їх недостатніми. ЄС, навпаки, заявляє, що Україна виконала всі умови в цій сфері.

Переговори між двома країнами були перервані після звинувачень у шпигунстві. Це посилило напруженість, і Будапешт продовжує критикувати Київ.

Орбан і внутрішня політика

Орбан робить протидію вступу України до ЄС частиною своєї кампанії. Він стверджує, що це зруйнує економіку Угорщини. Однак населення країни розділене в думках.

ЄС стурбований його планами "національних консультацій", які часто супроводжуються проурядовою агітацією. Такі методи вже використовувалися раніше і призводили до передбачуваних результатів.