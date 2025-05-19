"Так работает ЕС": и.о. посла Польши о задержках в переговорах о вступлении с Украиной

"Природа этих препятствий, которые сейчас преимущественно поступают от Венгрии, но в прошлом также поступали от других стран-членов Европейского Союза, - это природа Европейского союза, что некоторые важные, довольно часто противоречивые решения могут быть приняты почти в последний момент. Это природа ЕС", - сказал он.

По его словам, это основывается не на давлении на государства-члены, а скорее на компромиссах, обсуждениях и переговорах. И это требует большой работы от дипломатов, чтобы проложить пути или создать 'лестницу для спуска' для стран, которые сначала решительно что-то отвергают, а затем не принуждаются, а именно убеждаются - например, в вопросе введения санкций.

"Это именно та история 16-го пакета санкций, который был принят в январе почти в последний момент. Потребовалось много усилий, в частности польских дипломатов, чтобы убедить другие государства-члены принять его", - сказал он.

Первый кластер

Как отметил Лукасевич, в Варшаве все еще оптимистично настроены относительно того, что открытие первого кластера переговоров с Украиной, то есть "Основы", будет сделано до конца председательства Польши в ЕС, до конца июня.

"Все государства-члены, которые даже сейчас отвергают эту возможность, должны осознавать, что это лишь открытие кластера, а не сами переговоры. Если кто-то сейчас это отвергает, наш ответ: продемонстрируйте нам свои дипломатические навыки позже", - пояснил он.

По его словам, это лишь техническое решение - открыть переговоры, открыть кластеры, доказать, какой вы "искусный дипломат и переговорщик".

"Мое послание тем, кто блокирует процесс вступления Украины: не ослабляйте Европу, Европейский Союз своим упрямством. Вот как это работает в Европейском Союзе, и именно этого мы пытаемся достичь во время нашего председательства", - сказал он.

Он выразил надежду, что в последнюю минуту произойдет какое-то изменение позиций, и история продолжится успешно.

"Потому что на самом деле европейская интеграция, расширение ЕС - это история успеха. Мы, Польша, являемся самым ярким примером этой истории успеха, - добавил поверенный в делах Польши в Украине.