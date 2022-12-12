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Не так, як до Києва. Дуда розповів, що країни НАТО можуть гарантувати Росію

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Берлін, Понеділок 12 грудня 2022 18:19
Не так, як до Києва. Дуда розповів, що країни НАТО можуть гарантувати Росію Фото: Дуда розповів, що країни НАТО можуть гарантувати Росію (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Країни НАТО не ставитимуться до Росії так само, як вона останнім часом ставиться до України та її народу.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Skу News.

"Що ми, як чесні люди, політики, члени НАТО, можемо гарантувати Росії, то це те, що ніхто не збирається робити з Росією те, що вона робить зі своїми сусідами", - заявив президент Польщі прес-конференції в Берліні.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон викликав хвилю критики, коли сказав, що країни НАТО повинні гарантувати Росії низку положень перед тим, як сідати за спільний стіл переговорів.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив про необхідність "гарантій безпеки" для Росії, проте не уточнив, яким чином їй мають забезпечити безпеку.

На заяву президента Франції відреагували міжнародні партнери. У Німеччині пропозицію назвали щонайменше дивною, а у Фінляндії заявили про неможливість таких припущень і нагадали, що саме Кремль ігнорує міжнародний порядок та захоплює чужі території.

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Анджей Дуда НАТО Російська Федерація
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