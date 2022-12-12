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Не так как к Киеву. Дуда рассказал, что страны НАТО могут гарантировать России

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Берлин, Понедельник 12 декабря 2022 18:19
Не так как к Киеву. Дуда рассказал, что страны НАТО могут гарантировать России Фото: Дуда рассказал, что страны НАТО могут гарантировать России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Страны НАТО не будут относиться к России так же, как она в последнее время относится к Украине и ее народу.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Skу News.

"Что мы, как честные люди, политики, члены НАТО, можем гарантировать России, так это то, что никто не собирается делать с Россией то, что она делает со своими соседями", - заявил президент Польши пресс-конференции в Берлине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вызвал волну критики, когда сказал, что страны НАТО должны гарантировать России ряд положений перед тем, как садиться за общий стол переговоров.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости "гарантий безопасности" для России, однако не уточнил, каким образом ей должны обеспечить безопасность.

На заявление президента Франции отреагировали международные партнеры. В Германии предложение назвали по меньшей мере странным, а в Финляндии заявили о невозможности таких предположений и напомнили, что именно Кремль игнорирует международный порядок и захватывает чужие территории.

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НАТО Российская Федерация Анджей Дуда
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