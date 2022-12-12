Не так как к Киеву. Дуда рассказал, что страны НАТО могут гарантировать России

Страны НАТО не будут относиться к России так же, как она в последнее время относится к Украине и ее народу.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Skу News .

"Что мы, как честные люди, политики, члены НАТО, можем гарантировать России, так это то, что никто не собирается делать с Россией то, что она делает со своими соседями", - заявил президент Польши пресс-конференции в Берлине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон вызвал волну критики, когда сказал, что страны НАТО должны гарантировать России ряд положений перед тем, как садиться за общий стол переговоров.