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В Таиланде запретили массовые собрания на фоне антиправительственных протестов

Автор: Роман Тверденко

Правительство Таиланда издало указ о чрезвычайных мерах из-за антиправительственных протестов в столице Бангкоке. Они включают запрет массовых собраний и ограничения в работе СМИ.

Об этом сообщает BBC.

В указе, который был объявлен в среду вечером по местному телевиденью, сказано о запрете собраний людей более четырех человек, а также ограничении для СМИ публикации материалы, "вызывающие страх или искажающие информацию, а также влияющие на национальную безопасность, мир и порядок".

Кроме этого, власти могут запретить людям собираться на любой заявленной территории.

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В среду в Бангкоке происходили очередные протесты против неограниченной власти короля Маха Вачиралонгкорна и правительства. В ходе акций, по заявлению полиции, задержаны 20 человек, среди которых были и лидеры движения. После введения в силу правительственного указа, полицейские разогнали протест под офисом премьер-министра Праюта Чан-Оча.

Отмечается, что и после разгона акции на улицах Бангкока находились сотни полицейских.

Протесты в Таиланде проходят с требованием ограничить власть короля, а также отставки правительства во главе с Прают Чан-Оча. Он возглавил военный переворот в 2014 году и позже стал премьер-министром после парламентских выборов.

Акции протеста регулярно проходят в Бангкоке, а чрезвычайное положение с момента начала пандемии коронавируса в Таиланде продлевали аж до конца сентября.

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