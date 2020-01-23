В Таиланде из-за загрязнения воздуха закрыли более 400 школ

В столице Таиланда Бангкоке из-за чрезмерного уровень загрязнения воздуха закрыли около 450 школ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Отмечается, что школы будут закрыты на один день.

Бангкок является одним из многих азиатских городов, где наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха из-за выбросов многочисленных заводов, а также из-за сжигания листвы и травы на полях.

Напомним, ранее Киевская власть предложила столичным водителям пересесть на общественный транспорт для того, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха. В Киеве после новогодних праздников наблюдается ухудшение состояния воздуха из-за "сухой безветренной погоды" и увеличения количества транспорта.

В декабре в Тегеране (Иран) на три дня закрыли все школы из-за загрязнения воздуха. Чиновники предупредили молодых людей, пожилых людей и людей с респираторными заболеваниями, чтобы они не выходили из дома.

РБК-Украина писало, что в столице Индии Нью-Дели в начале ноября были закрыли все школы из-за загрязнение воздуха чрезвычайного уровня.

Также сообщалось, что уровень загрязнения воздуха в Европе превышает нормы и Евросоюза и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).