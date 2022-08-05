В Таиланде загорелся ночной клуб во время работы: 13 погибших и десятки пострадавших

Фото: в Таиланде загорелся ночной клуб во время работы (twitter.com/ThaiEnquirer)

По информации СМИ, пожар вспыхнул сегодня около часа ночи в клубе Mountain B, расположенном в районе Саттахип тайской провинции Чонбури, что находится примерно в 30 км от популярного курорта Паттая.

В местной полиции сообщили, что пожар произошел во время представления с живой музыкой.

Так, очевидцы рассказали, что слышали два взрыва у пульта диджея на сцене и видели искры, от которых вспыхнула звукоизоляционная пена.

По их словам, после чего и начался масштабный пожар: сначала огонь вспыхнул на сцене, а затем перекинулся на потолок и быстро распространился, поскольку крыша здания сделана из легковоспламеняющихся материалов.

После чего все присутствующие начали массово покидать клуб, однако стало известно, что не все выходы были открыты. В частности, вход, который был возле музыкантов, был предварительно заперт.

Сообщается, что спасатели более трех часов локализовали пожар.

Предварительно известно, что все погибшие были гражданами Таиланда, а самому младшему из них было 17 лет. Вместе с тем, среди пострадавших тяжело травмированы 14 человек.

Напомним, ранее мы писали, что в результате пожара в торговом центре в Бангкоке (Таиланд) погибли три человека и ранены, по меньшей мере, восемь человек.