У Таїланді загорівся нічний клуб під час роботи: 13 загиблих та десятки постраждалих

Фото: в Таїланді загорівся нічний клуб під час роботи (twitter.com/ThaiEnquirer)

За інформацією ЗМІ, пожежа спалахнула сьогодні близько першої ночі в клубі Mountain B, розташованому в районі Саттахіп тайської провінції Чонбурі, що знаходиться приблизно за 30 км від популярного курорту Паттая.

У місцевій поліції повідомили, що пожежа сталася під час вистави з живою музикою.

Так, очевидці розповіли, що чули два вибухи біля пульта діджея на сцені та бачили іскри, від яких спалахнула звукоізоляційна піна.

За їх словами, після чого і почалася масштабна пожежа: спочатку вогонь спалахнув на сцені, а потім перекинувся на стелю і швидко поширився клубом, оскільки дах будівлі зроблений з легкозаймистих матеріалів.

Після чого всі присутні почали масово покидати клуб, однак стало відомо, що не всі виходи були відчинені. Зокрема, вхід, що був біля музикантів, був попередньо замкнений.

Повідомляється, що рятувальники більше ніж три години локалізували пожежу.

Попередньо відомо, що всі загиблі були громадянами Таїланду, а наймолодшому з них було 17 років. Разом з тим, серед постраждалих тяжко травмовані 14 людей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в результаті пожежі в торговому центрі в Бангкоку (Таїланд) загинули три людини і поранені, щонайменше, вісім осіб.