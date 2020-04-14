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В Таиланде зафиксировали первый случай передачи коронавируса от мертвого человека

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 21:59
В Таиланде зафиксировали первый случай передачи коронавируса от мертвого человека
Иллюстративное фото (freepik)

Инцидент произошел в Бангкоке

В Таиланде от коронавируса умер судебно-медицинский эксперт, который подхватил инфекцию от покойника. Об этом сообщает The Daily Mail.

Сообщается, что происшествие случилось в Бангкоке и считается первым подобным случаем в мире.

По данным исследователей из Таиланда и Индии, существует "малая вероятность" того, что судмедэксперт заразился от живого пациента, при этом он постоянно контактировал с умершими.

Раньше медицинские организации, в частности Всемирная организация здравоохранения, призвали соблюдать осторожность при обращении с трупами людей, которые умерли от коронавируса, поскольку до конца не изучено, как именно он может распространяться.

По мнению ученых, судмедэксперты и патологоанатомы должны носить защитный костюм, очки, перчатки и медицинскую маску. Это позволит избежать заражения коронавирусом при контакте с умершими.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус в десять раз смертельнее свиного гриппа.

Также в ВОЗ отметили, что вакцину от коронавируса не стоит ожидать раньше, чем через год.

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