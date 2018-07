На сьогодні в печері залишаються ще вісім дітей і тренер

У Таїланді відновили операцію з порятунку дітей з печери. Про це повідомляє CNN.

Операцію нещодавно відновили після ранішньої підготовки, яка включала в себе заправку кисневих резервуарів, що використовувалися у рятувальній операції у неділю.

На сьогодні в печері залишаються ще вісім дітей і тренер.

Зазначається, що до печери Tham Luang під'їхали спершу чотири машини швидкої допомоги, а згодом п'ята.

Four ambulances drive up to Tham Luang cave in #Thailand. A fifth followed shortly after. 8 boys and their football coach are still trapped inside pic.twitter.com/kh07pOdWmp