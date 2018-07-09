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Інтерв'ю

У Таїланді відновили операцію з порятунку дітей з печери

НовиниНадзвичайні події    09.07.2018 - 11:29
Фото: рятувальна операція (gettyimages.com)
Фото: рятувальна операція (gettyimages.com)

На сьогодні в печері залишаються ще вісім дітей і тренер

У Таїланді відновили операцію з порятунку дітей з печери. Про це повідомляє CNN.

Операцію нещодавно відновили після ранішньої підготовки, яка включала в себе заправку кисневих резервуарів, що використовувалися у рятувальній операції у неділю.

На сьогодні в печері залишаються ще вісім дітей і тренер.

Зазначається, що до печери Tham Luang під'їхали спершу чотири машини швидкої допомоги, а згодом п'ята. 

Хлопці, яких у неділю визволили з печери, отримують медичну допомогу в сусідньому місті.

Нагадаємо, вчора, 8 липня, рятувальники призупинили операцію зі звільнення дитячої футбольної команди з печери для підготовки до наступного етапу рятувальних робіт.

Як відомо, група з 12 осіб, у віці від 11 до 16 років, і їх тренер 23 червня вирушили після тренування в гірський парк, де вирішили відвідати печеру. Однак печеру затопило і вони виявилися заблокованими у ній.

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Теги публікації: таиланд, спасатели  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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