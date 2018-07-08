У Таїланді рятувальники визволили з печери уже 6 дітей

Ще шестеро та їхній тренер поки залишаються в печері

У Таїланді із затопленої печери Кхао Луанг рятувальники евакуювали на поверхню уже 6 дітей. Про це повідомляє Reuters.

Так, ще шестеро та їхній тренер поки залишаються в печері.

Як зазначається, у рятувальній операції беруть участь 13 іноземних дайверів і п'ять членів елітного підрозділу Військово-морського флоту Таїланду SEAL.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Таїланді рятувальники визволили з печери чотрьох дітей.

Зазначимо, хлопчики вивчали печеру, коли вони і їх футбольний тренер опинилися в пастці 23 червня. З тих пір рятувальники-нирці змогли взяти з собою їжу, кисень і медичну допомогу, міжнародна команда працює над планом їх звільнення.