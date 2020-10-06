В Таиланде помиловали осужденных украинцев, семеро вышли на свободу

В Таиланде по случаю дня рождения короля Рамы Х продолжается помилование осужденных, под него попадают в том числе граждане Украины. Королевское помилование получили 16 украинцев.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Таиланде.

Сообщается, что двум украинцам сократили тюремный срок на 1/6 без учета проведенного в исправительном учреждении времени, семерым наполовину сократили оставшийся срок. Также сообщается, что остальные семеро были полностью освобождены из-под стражи.

"Посольство и впредь будет прилагать максимальные усилия для обеспечения соблюдения законных прав и интересов всех граждан Украины в Таиланде, Лаосе и Мьянме, в том числе тех, кто пока еще находится в местах лишения свободы этих стран", - добавили в посольстве.

Отметим, в 2018 году правительство Таиланда утвердило безвизовый режим для украинцев, которые прибывают в страну с туристической целью сроком до 30 дней.

Напомним, ранее сообщалось, что в тюрьмах Италии и Греции находятся сотни украинских моряков. Во многих случаях - за перевозку нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока.