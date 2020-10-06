У Таїланді помилували засуджених українців, семеро вийшли на свободу

В Таїланді з нагоди дня народження короля Рами Х продовжується помилування засуджених, під нього потрапляють в тому числі громадяни України. Королівське помилування отримали 16 українців.

Про це йдеться в повідомленні посольства України в Таїланді.

Повідомляється, що двом українцям скоротили тюремний термін на 1/6 без урахування проведеного у виправній установі часу, сімом наполовину скоротили строк, що залишився. Також повідомляється, що решта семеро були повністю звільнені з-під варти.

"Посольство і надалі докладатиме максимальних зусиль для забезпечення дотримання законних прав та інтересів усіх громадян України в Таїланді, Лаосі і М'янмі, в тому числі тих, хто поки ще перебуває в місцях позбавлення волі цих країн", - додали в посольстві.

Відзначимо, в 2018 році уряд Таїланду затвердив безвізовий режим для українців, які прибувають до країни з туристичною метою, строком до 30 днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у в'язницях Італії та Греції знаходяться сотні українських моряків. У багатьох випадках - за перевезення нелегальних мігрантів з країн Африки та Близького Сходу.