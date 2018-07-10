Спасение детей в Таиланде: из пещеры эвакуировали одиннадцатого подростка

В Таиланде в пещере теперь остается один ребенок и тренер

В Таиланде из затопленной пещеры спасатели вызволили одиннадцатого ребенка. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, в пещере теперь остается один ребенок и тренер. Спасатели надеются достать их сегодня в рамках третьего дня операции.

Ранее сообщалось, что за один день можно эвакуировать лишь четырех человек - это связано с недостатком кислорода в баллонах.

Специалисты заявили, что 10 июля - последний день, когда критически важно эвакуировать детей, ведь в стране ожидаются дожди, которые могут полностью затопить пещеру.

Несмотря на проливной дождь, который был в ночь на 10 июля уровень воды в пещере не изменился, поэтому дайверы снова начали эвакуацию. Во второй день спасения эвакуация четырех детей длилась 11 часов.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели евакуировали девятого мальчика из затопленной пещеры в Таиланде.

Добавим, что 10 июля, начался третий этап операции по спасению детей в Таиланде.

Как известно, группа из 12 человек, в возрасте от 11 до 16 лет, и их тренер 23 июня отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако пещеру затопило и они оказались заблокированными в ней.