В Таиланде перевернулся автобус с туристами, пострадали 15 человек

Четверо раненых уже выписаны из больницы

В Таиланде перевернулся двухэтажный туристический автобус, который ехал из Бангкока на остров Пхукет. Об этом пишет издание Bangkok Post.

Как сообщает издание, дорожно-транспортное происшествие произошло в провинции Сураттхани, которая находится на юге Таиланда. В результате пострадали 15 человек.

По словам водителя автобуса, он перевозил 29 пассажиров. Водитель отметил, что дорога была мокрой и скользкой после дождя, поэтому он потерял управление на крутом повороте. Он добавил, что автобус перевернулся и упал на бок.

Как сообщили в полиции, все 15 пострадавших были госпитализированы. В данный момент, четверо раненых уже выписаны из больницы.

Напомним, что в Грузии в регионе Шида-Картли 4 августа пассажирский автобус врезался в грузовик, в результате ДТП один человек погиб и еще шестеро пострадали.

Также сообщалось, что на юге Таджикистана 29 июля автомобиль въехал в группу туристов, которые путешествовали по стране на велосипедах, в результате аварии погибло четыре человека.