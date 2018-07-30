В Таджикистане при наезде погибли четверо иностранных туристов, есть раненые

В МВД страны рассматривают версию теракта

На юге Таджикистана 29 июля автомобиль въехал в группу иностранных туристов, которые путешествовали по стране на велосипедах, в результате аварии четыре человека погибли. Об этом сообщает местное издание Аsiaplus.

Сообщается, что четверо туристов из семи погибли в результате наезда на них неизвестного на автомобиле. Для розыска и поимки водителя создана специальная бригада, пишет издание.

"29 июля в 15:30 дня неизвестный следствию водитель на автомашине совершил наезд на иностранных граждан-велосипедистов на территории джамоата Себистон Дангаринского района Хатлонской области и скрылся с места происшествия", - сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Таджикистана.

По данным МВД, трое туристов погибли на месте происшествия, еще один скончался в больнице Дангаринского района. Еще троим иностранцам, которые получили легкие телесные повреждения, была оказана медицинская помощь.

По словам главы МВД Рамазона Рахимзода, в результате проведенной операции по выявлению и задержанию причастных к ДТП лиц один был убит, один задержан и еще трое находятся в розыске.

"Полная картина того, что произошло в Дангаре, пока не ясна", - сказал он сегодня на пресс-конференци.

Также он отметил, что убитый имел при себе огнестрельное оружие.

Он также сообщил, что один из получивших травмы туристов - гражданин Франции - доставлен в больницу с ножевым ранением. Еще один отстал от группы и не знает что произошло.

Рахимзода подчеркнул, что рассматриваются различные версии произошедшего.

"В настоящее время рассматриваются версии ДТП, разбойного нападения и грабежа, убийства. Также не исключается версия террористического акта", - подытожил министр.

Напомним, в конце июня сообщалось, что на юго-востоке Польши автобус с туристами из Соединенных Штатов Америки и Канады столкнулся с легковым автомобилем.