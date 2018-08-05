В Таїланді перекинувся автобус з туристами, постраждали 15 людей

Четверо поранених вже виписано з лікарні

В Таїланді перекинувся двоповерховий туристичний автобус, який їхав з Бангкоку на острів Пхукет. Про це пише видання Bangkok Post.

Як повідомляє видання, дорожньо-транспортна пригода сталася в провінції Сураттхані, що знаходиться на півдні Таїланду. В результаті постраждали 15 людей.

За словами водія автобусу, він перевозив 29 пасажирів. Водій відмітив, що дорога була мокрою та слизькою після дощу, тому він втратив керування на крутому повороті. Він додав, що автобус перекинувся і впав на бік.

Як повідомили в поліції, всі 15 постраждалих було госпіталізовано. В даний момент, четверо поранених вже було виписано з лікарні.

Нагадаємо, що в Грузії в регіоні Шида-Картлі 4 серпня пасажирський автобус врізався у вантажівку, в результаті ДТП одна людина загинула та ще шестеро постраждали.

Також на півдні Таджикістану 29 липня автомобіль в'їхав у групу туристів, що подорожували країною велосипедами, в результаті аварії загинуло чотири людини.