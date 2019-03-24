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В Таиланде на парламентских выборах лидирует партия военных

Новости » Политика    24.03.2019 - 19:43
В Таиланде на парламентских выборах лидирует партия военных
Иллюстративное фото (из открытых источников)

"За" правящую партию военных проголосовали 7,5 млн избирателей

Согласно обнародованным результатам 92% голосов, на выборах в парламент в Таиланде побеждает правящая политическая партия "Народная государственная сила", которую возглавляет премьер-министр и командующий Королевской армии страны Прают Чан-Оча. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, на парламентских выборах в Таиланде, которые проходят впервые после переворота в стране, лидирует военная партия "Народная государственная сила", за нее отдали свой голос 7,5 млн избирателей. На втором месте находится формирование "Для тайцев", его поддержали 7 млн граждан.

Отмечается, что лидер партии "Народная государственная сила" Прают Чан-Оча был лидер переворота, который произошел в стране 5 лет назад.

Кроме того, лидер Демократической партии Таиланда, которая считалась одним из фаворитов выборов, подал в отставку, так как его партия заняла четвертое место.

Напомним, ранее сообщалось, что в таиландских провинциях Сатун и Пхатталунг произошла серия взрывов. В провинции Пхатталунг прогремело сразу 11 взрывов, еще 4 взрыва произошли в провинции Сатун. В результате инцидента никто не пострадал.

Добавим, что начиная с 14 апреля 2019 года граждане Украины смогут путешествовать в Королевство Таиланд без виз в качестве туристов. Для поездки нужно иметь загранпаспорт - биометрический или небиометрический. Срок безвизового пребывания в Таиланде будет составлять до 30 дней.

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