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У Таїланді на парламентських виборах лідирує партія військових

Новини » Політика    24.03.2019 - 19:43
У Таїланді на парламентських виборах лідирує партія військових
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

"За" правлячу партію військових проголосували 7,5 млн виборців

Відповідно до оприлюднених результатів 92% голосів, на виборах до парламенту в Таїланді перемагає правляча політична партія "Народна державна сила", яку очолює прем'єр-міністр і командувач Королівської армії країни Прают Чан-Оча. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, на парламентських виборах у Таїланді, які відбуваються вперше після перевороту в країні, лідирує військова партія "Народна державна сила", за неї віддали свій голос 7,5 млн виборців. На другому місці знаходиться формування "Для тайців", його підтримали 7 млн громадян.

Зазначається, що лідер партії "Народна державна сила" Прают Чан-Оча був лідер перевороту, який відбувся в країні 5 років тому.

Крім того, лідер Демократичної партії Таїланду, яка вважалася одним з фаворитів виборів, подав у відставку, так як його партія посіла четверте місце.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в таїландських провінціях Сатун і Пхатталунг сталася серія вибухів. В провінції Пхатталунг прогриміло відразу 11 вибухів, ще 4 вибухи сталися у провінції Сатун. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Додамо, що починаючи з 14 квітня 2019 року громадяни України зможуть подорожувати до Королівства Таїланд без віз у якості туристів. Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт - біометричний або небіометричний. Термін безвізового перебування у Таїланді складатиме до 30 днів.

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