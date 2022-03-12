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В Таиланде из-за отмены рейсов застряли туристы из РФ. У них начались проблемы с визами

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Таиланд, Суббота 12 марта 2022 10:36
В Таиланде из-за отмены рейсов застряли туристы из РФ. У них начались проблемы с визами Фото: в Таиланде из-за отмены авиарейсов застряли российские туристы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за отмены авиарейсов российские туристы не могут покинуть Таиланд. У них уже начались серьезные проблемы с визами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что российские координаторы создали группу для решения проблемы. Больше всего туристов сейчас находится на курортах в Паттайе, Бангкоке и Пхукете. Из-за отмены авиарейсов у российских туристов закончился официально разрешенный срок пребывания в Таиланде. Они потеряли легальный статус пребывания после истечения виз и 30-дневных штампов.

Самая сложная ситуация сейчас в Пхукете и Паттайе. Всем российским путешественникам, кто обратился в начале марта, продлили визу на 7 дней с требованием покинуть страну по ее истечению.

Напомним, в США заявили, что НАТО не сможет закрыть небо над Украиной для избежания расширения конфликта.

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