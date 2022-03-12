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У Таїланді через скасування рейсів застрягли туристи з РФ. У них почалися проблеми з візами

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Таїланд, Субота 12 березня 2022 10:36
У Таїланді через скасування рейсів застрягли туристи з РФ. У них почалися проблеми з візами Фото: у Таїланді через скасування авіарейсів застрягли російські туристи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Через скасування авіарейсів російські туристи не можуть покинути Таїланд. У них вже почалися серйозні проблеми з візами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

Зазначається, що російські координатори створили групу для вирішення проблеми. Найбільше туристів зараз знаходиться на курортах в Паттайї, Бангкоку і Пхукеті. Через скасування авіарейсів у російських туристів закінчився офіційно дозволений термін перебування в Таїланді. Вони втратили легальний статус перебування після закінчення віз і 30-денних штампів.

Найскладніша ситуація зараз в Пхукеті і Паттаї. Всім російським мандрівникам, хто звернувся на початку березня, продовжили візу на 7 днів з вимогою покинути країну після її закінчення.

Нагадаємо, в США заявили, що НАТО не зможе закрити небо над Україною для уникнення розширення конфлікту.

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