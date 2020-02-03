В Таиланде нашли успешный метод лечения коронавируса

Сочетание препаратов от ВИЧ и гриппа оказалось эффективным в лечении коронавируса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на Министерство здравоохранения Таиланда.

Как отмечается, что медик больницы Раджавити в Бангкоке Криансак Атипорнванич лечил 71-летнюю пациентку из Китая комбинацией препаратов против ВИЧ "Лопинавир/Ритонавир" и значительных доз озельтамивира, предназначенного для лечения гриппа.

По его словам, результат теста изменился от положительного до негативного в течение 48 часов. Медик добавил, что последний лабораторный тест показал, что в дыхательной системе пациентки нет следа вируса.

Напомним, согласно последним данным, опубликованным в понедельник, в результате коронавируса заболели 17 тыс. человек и 362 умерли.

До этого китайский эпидемиолог Ли Ланцзюань заявил, что ученые могут разработать вакцину от нового коронавируса по крайней мере за три месяца.

Ранее сообщалось, что группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против китайского коронавируса. Однако отмечается, что начать использование вакцины можно будет только после клинических испытаний.