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Вакцину от коронавируса могут разработать за три месяца

Новости » Общество     30.01.2020 - 15:25
Вакцину от коронавируса могут разработать за три месяца
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Китайским ученым удалось выяснить, для каких штаммов вируса можно разработать вакцину

Китайский эпидемиолог Ли Ланцзюань заявил, что ученые могут разработать вакцину от нового коронавируса по крайней мере за три месяца. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Xinhua.

Кроме того, он отметил, что ученым удалось выяснить, для каких штаммов вируса можно разработать вакцину.

"Нам удалось выделить пять штаммов вируса, два из них подходят для создания вакцины", - заявил Ли Ланцзюань.

Напомним, группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против китайского коронавирус. Однако отмечается, что начать использование вакцины можно будет только после клинических испытаний.

Кроме того, в Соединенных Штатах создали онлайн-карту распространение китайской коронавируса. Случаи заболевания уже подтверждены как минимум в 12 странах - Таиланд, Япония, Южная Корея, США, В'вьетнам, Малайзия, Непал, Российская Федерация, Франция, Австралия, Швейцария, Германия.

Добавим, что количество заболевших коронавирусом в Китае по состоянию на 30 января достигла 7830 человек, из которых 170 человек погибли.

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