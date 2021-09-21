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В Таиланде начали применять альтернативный метод вакцинации от COVID-19

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Вторник 21 сентября 2021 09:59
В Таиланде начали применять альтернативный метод вакцинации от COVID-19 Фото: В Таиланде начали применять альтернативный метод вакцинации от COVID-19 (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Медицинские работники в Таиланде получили разрешение начать делать прививки от COVID-19 под кожу, а не вводить их в мышцу. Таким образом, власти намерены сократить запасы вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министр здравоохранения Таиланда Анутин Чарнвиракул заявил, что новый метод, который врачи начали изучать в августе, может быть использован по усмотрению медицинских работников, если он подкреплен доказательствами.

Директор больницы Вачира на Пхукете Чалермпонг Суконтхапхон заявил, что испытания показали, что подкожный метод введения вакцины вызывает такой же иммунный ответ, как и обычный метод.

"Одна доза вакцины может быть использована для пяти внутрикожных инъекций", - заявил директор больницы.

Таиланд обратился к нетрадиционным подходам из-за проблем с поставками, несмотря на местное производство вакцины AstraZeneca. На данный момент только 21% из примерно 72 млн человек, проживающих в стране, прошли полную вакцинацию.

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