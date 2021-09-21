ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Таїланді почали застосовувати альтернативний метод вакцинації від COVID-19

Новость на русском →
Вівторок 21 вересня 2021 09:59
У Таїланді почали застосовувати альтернативний метод вакцинації від COVID-19 Фото: у Таїланді почали застосовувати альтернативний метод вакцинації від COVID-19 (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Медичні працівники в Таїланді отримали дозвіл почати робити щеплення від COVID - 19 під шкіру, а не вводити їх в м'яз. Таким чином, влада має намір скоротити запаси вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр охорони здоров'я Таїланду Анутін Чарнвіракул заявив, що новий метод, який лікарі почали вивчати в серпні, може бути використаний на розсуд медичних працівників, якщо він підкріплений доказами.

Директор лікарні Вачіра на Пхукеті Чалермпонг Суконтхапхон заявив, що випробування показали, що підшкірний метод введення вакцини викликає таку ж імунну відповідь, як і звичайний метод.

"Одна доза вакцини може бути використана для п'яти внутрішньошкірних ін'єкцій", - заявив директор лікарні.

Таїланд звернувся до нетрадиційних підходів через проблеми з поставками, попри місцеве виробництво вакцини AstraZeneca. На даний момент тільки 21% з приблизно 72 млн осіб, що проживають в країні, пройшли повну вакцинацію.

Читайте РБК-Україна в Google News
Таїланд Вакцинація
NEWS
Місія МВФ сьогодні починає роботу в Україні
Місія МВФ сьогодні починає роботу в Україні
DAILY
На стежці війни. Як команда Зеленського хоче боротися з олігархами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна На стежці війни. Як команда Зеленського хоче боротися з олігархами