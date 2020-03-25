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Таиланд закрывает границы для иностранцев в связи с коронавирусом

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 14:58
Таиланд закрывает границы для иностранцев в связи с коронавирусом
Иллюстративное фото (Reuters)

Запрет будет действовать с 26 марта по 30 апреля

Правительство Таиланда в рамках чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией коронавируса закрывает на въезд и выезд границы для иностранцев. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что с 26 марта будут закрыты все пункты пропуска на границе для иностранцев. Исключением станут лишь граждане Таиланда, дипломаты и их семьи, а также иностранцы с разрешениями на работу или другими официальными документами, позволяющими им работать в стране. При этом аэропорты будут открыты лишь для рейсов из-за рубежа.

"Мы не закрываем страну, мы по-прежнему разрешаем тайскому народу возвращаться, но для иностранцев страна закрыта", - заявил заместитель премьер-министра Виссану Креа-Нгам.

На данный момент правительство не планирует вводить комендантский час и запрет на внутренние поездки, однако в случае ухудшения с ситуацией такие ограничения возможны.

Всего в стране зафиксировано 934 случая коронавируса.

апомним, 24 марта правительство Таиланда приняло решение о введение в стране чрезвычайного положения. Режим ЧП начнет действовать с 26 марта по 30 апреля.

Отметим, 25 марта Кабинет министров Украины принял решение о продлении карантина на 30 дней - до 24 апреля. При этом предусмотрено, что карантин могут как продлить, так и прекратить раньше срока.

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