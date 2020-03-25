ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Таїланд закриває кордони для іноземців у зв'язку з коронавірусом

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 14:58
Таїланд закриває кордони для іноземців у зв'язку з коронавірусом
Ілюстративне фото (Reuters)

Заборона буде діяти з 26 березня по 30 квітня

Уряд Таїланду в рамках надзвичайного стану в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу закриває на в'їзд і виїзд кордону для іноземців. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що з 26 березня будуть закриті всі пункти пропуску на кордоні для іноземців. Винятком стануть лише громадяни Таїланду, дипломати та їхні родини, а також іноземці з дозволами на роботу або іншими офіційними документами, що дозволяють їм працювати в країні. При цьому аеропорти будуть відкриті лише для рейсів з-за кордону.

"Ми не закриваємо країну, ми як і раніше дозволяємо тайського народу повертатися, але для іноземців країна закрита", - заявив заступник прем'єр-міністра Виссану Креа-Нгамі.

На даний момент уряд не планує запроваджувати комендантську годину і заборону на внутрішні поїздки, однак у випадку погіршення ситуації такі обмеження можливі.

Всього в країні зафіксовано 934 випадку коронавірусу.

апомним, 24 березня уряд Таїланду ухвалив рішення про введення в країні надзвичайного стану. Режим НС почне діяти з 26 березня по 30 квітня.

Відзначимо, 25 березня Кабінет міністрів України прийняв рішення про продовження карантину на 30 днів - до 24 квітня. При цьому передбачено, що карантин можуть як продовжити, так і припинити раніше терміну.

Надзвичайна ситуація оголошена по всій Україні на 30 днів: що зміниться Уряд профінансує закупівлю засобів захисту для працівників МВС
Новини України кордонтаиланднадзвичайний станКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся