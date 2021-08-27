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Таиланд снимет ряд карантинных ограничений с 1 сентября: что разрешат

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Таиланд, Пятница 27 августа 2021 14:31
Таиланд снимет ряд карантинных ограничений с 1 сентября: что разрешат Фото: Таиланд снимет ряд карантинных ограничений с 1 сентября (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Таиланде отменят ряд карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Послабления начнут вводить с 1 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Так, с осени начнут работать торговые центры, парикмахерские, массажные салоны и спортивные площадки в 29 провинциях, включая Бангкок.

Кроме этого, карантинные ограничения снимут для магазинов розничной торговли, а в ресторанах разрешат принимать до 25 человек.

Однако работа всех этих заведений будет возможна при условии предоставления клиентами или покупателями доказательства вакцинации или негативного COVID-теста.

Кроме этого работники учреждений, где введут послабления, должны быть привиты от COVID-19, а также они должны проходить регулярное тестирование на коронавирус.

Стоит отметить, что в Таиланде только за последнюю неделю зафиксировали 18 702 заражений коронавирусом, а также 273 летальных случаев.

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