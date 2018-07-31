Таиланд просит Британию выдать своего экс-премьера

Экс-глава правительства покинула Таиланд в августе 2017 года

Таиланд попросил Великобританию выдать бывшего главу правительства страны Йинглак Чиннават, которая была заочно приговорена к тюремному заключению за халатность. Об этом заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, передает агентство Reuters.

Чиннават покинула страну в августе прошлого года, чтобы не попасть в тюрьму за субсидирование риса, которое повлекло убытки государства на миллиарды долларов. Сама экс-глава правительства отрицает правонарушения и говорит, что судебный процесс носит политический характер.

Прают отметил, что данный запрос является необходимой процедурой между двумя странами, у которых есть соглашение о выдаче.

"Мы не можем арестовывать людей за границей, поэтому эта страна (Британия, - ред.) должна ее арестовать и выдать нам", - сказал он.

Напомним, как писало РБК-Украина, в сентябре 2017 года Верховный суд Таиланда заочно приговорил Чиннават к пяти годам тюрьмы за преступную халатность при реализации закупок риса у сельхозпроизводителей. Отмечалось, что правительство Чиннават приобретало рис у крестьян и перепродавало его за рубеж по завышенным ценам.

Сама экс-премьер не явилась в зал суда, поскольку находится в бегах. Тогда сообщалось, что экс-чиновница проживает у своего брата, также бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата. Он возглавлял правительство с 2001 года по 2006 год.

В мае 2014 года армия Таиланда совершила переворот в стране. О приходе военных к власти в эфире национального телевидения сообщил глава Вооруженных сил генерал Прают Чан-Оча.