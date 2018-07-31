Таїланд просить Британію видати свого екс-прем'єра

Екс-глава уряду покинула Таїланд у серпні 2017 року

Таїланд попросив Великобританію видати колишнього главу уряду країни Їнглак Чинават, яка була заочно засуджена до тюремного ув'язнення за недбалість. Про це заявив прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча, передає агентство Reuters.

Чинават покинула країну в серпні минулого року, щоб не потрапити до в'язниці за субсидування рису, яке спричинило збитки держави на мільярди доларів. Сама екс-глава уряду заперечує правопорушення і каже, що судовий процес носить політичний характер.

Прают зазначив, що даний запит є необхідною процедурою між двома країнами, у яких є угода про видачу.

"Ми не можемо арештовувати людей за кордоном, тому ця країна (Британія, - ред.) повинна її заарештувати і видати нам", - сказав він.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, у вересні 2017 року Верховний суд Таїланду заочно засудив Чинават до п'яти років в'язниці за злочинну недбалість при реалізації закупівель рису у сільгоспвиробників. Зазначалося, що уряд Чинават купував рис у селян і перепродав його за кордон за завищеними цінами.

Сама екс-прем'єр не з'явилася у зал суду, оскільки знаходиться у бігах. Тоді повідомлялося, що екс-чиновниця проживає у свого брата, також колишнього прем'єр-міністра Таїланду Таксіна Чинавата. Він очолював уряд з 2001 року по 2006 рік.

У травні 2014 року армія Таїланду здійснила переворот у країні. Про прихід військових до влади в ефірі національного телебачення повідомив глава Збройних сил генерал Прают Чан-Оча.