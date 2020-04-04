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Таїланд призупиняє авіасполучення для всіх пасажирів

Новини » В світі     04.04.2020 - 08:59
Таїланд призупиняє авіасполучення для всіх пасажирів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В країні таким чином планують приборкати пандемію коронавірусу

У суботу, 4 квітня, Таїланд тимчасово заборонив авіасполучення для всіх пасажирів, щоб приборкати спалах коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Зазначається, що заборона на вхідні рейси буде діяти до кінця понеділка.

"Будь-яка особа, що прибула рейсом, який вилетів до набрання чинності заборони, повинна бути поміщена на карантин на 14 днів після прибуття в Таїланд", - йдеться в заяві Управління цивільної авіації Таїланду.

Таїланд, який на сьогодні повідомив про 1978 випадків коронавірусу і 19 смертельних випадках, таким чином хоче уникнути імпорту більшого числа інфікованих коронавірусом.

З 1 березня зростає кількість людей, які заразилися за кордоном, перш ніж повернутися додому. Влада помістила майже 2000 осіб, які прибули з-за кордону, на карантин.

Раніше в п'ятницю в країні було зареєстровано 103 нових випадків коронавірусу і ще чотири випадки смерті.

Нагадаємо, українку, яка порушила умови самоізоляції після повернення з Таїланду, оштрафували на 17 тис.. Дівчина пообіцяла переїхати до Миколаєва, проте залишилася в Києві та проводила зустрічі з друзями.

Зазначимо, кількість заражених коронавірусом у світі перевищила 1 млн випадків, а кількість смертей - 51 тисячу. Експерти ВООЗ підозрюють, що реальна кількість інфікованих набагато більше за безсимптомних випадків і відсутності широкомасштабного тестування.

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