Таиланд планирует открыться для туристов в течение 120 дней

Таиланд вновь откроется для посетителей в течение 120 дней после введенных более года назад ограничений для туристов. Страна планирует усилить кампанию по вакцинации населения.

Глава правительства заявил, что страна планирует ежемесячно делать 10 миллионов прививок против коронавируса с июля и имеет целью восстановить разрешение на въезд без карантина для полностью вакцинированных путешественников.

"Открытие страны - один из важных способов уменьшить огромные страдания людей, которые потеряли способность получать доход", - сказал он.

Премьер стремится объявить Таиланд полностью открытым в течение 120 дней, а туристические центры "сделать еще быстрее". Он заявил, что страна не может позволить себе ждать полного завершения вакцинации и прекращения распространения вируса.

С 1 июля на популярном туристическом острове Пхукет стартует пилотный проект, в рамках которого большая часть населения будет вакцинирована. В прошлом году Таиланд потерял около 50 миллиардов долларов доходов из-за ограничений на въезд путешественников.