Таиланд планирует открыться для туристов в течение 120 дней
Таиланд вновь откроется для посетителей в течение 120 дней после введенных более года назад ограничений для туристов. Страна планирует усилить кампанию по вакцинации населения.
Об этом заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, передает Reuters.
Глава правительства заявил, что страна планирует ежемесячно делать 10 миллионов прививок против коронавируса с июля и имеет целью восстановить разрешение на въезд без карантина для полностью вакцинированных путешественников.
"Открытие страны - один из важных способов уменьшить огромные страдания людей, которые потеряли способность получать доход", - сказал он.
Премьер стремится объявить Таиланд полностью открытым в течение 120 дней, а туристические центры "сделать еще быстрее". Он заявил, что страна не может позволить себе ждать полного завершения вакцинации и прекращения распространения вируса.
С 1 июля на популярном туристическом острове Пхукет стартует пилотный проект, в рамках которого большая часть населения будет вакцинирована. В прошлом году Таиланд потерял около 50 миллиардов долларов доходов из-за ограничений на въезд путешественников.
27 апреля правительство Таиланда объявило о введении жесткого карантина.
Позже власти Таиланда вернули обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из-за рубежа.