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Таиланд планирует открыться для туристов в течение 120 дней

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Таиланд, Среда 16 июня 2021 15:24
Таиланд планирует открыться для туристов в течение 120 дней Фото: Таиланд планирует открыться для туристов в течение 120 дней (pexels.com)
Автор: Андрей Василюк

Таиланд вновь откроется для посетителей в течение 120 дней после введенных более года назад ограничений для туристов. Страна планирует усилить кампанию по вакцинации населения.

Об этом заявил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча, передает Reuters.

Глава правительства заявил, что страна планирует ежемесячно делать 10 миллионов прививок против коронавируса с июля и имеет целью восстановить разрешение на въезд без карантина для полностью вакцинированных путешественников.

"Открытие страны - один из важных способов уменьшить огромные страдания людей, которые потеряли способность получать доход", - сказал он.

Премьер стремится объявить Таиланд полностью открытым в течение 120 дней, а туристические центры "сделать еще быстрее". Он заявил, что страна не может позволить себе ждать полного завершения вакцинации и прекращения распространения вируса.

С 1 июля на популярном туристическом острове Пхукет стартует пилотный проект, в рамках которого большая часть населения будет вакцинирована. В прошлом году Таиланд потерял около 50 миллиардов долларов доходов из-за ограничений на въезд путешественников.

27 апреля правительство Таиланда объявило о введении жесткого карантина.

Позже власти Таиланда вернули обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из-за рубежа.

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