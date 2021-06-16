Таїланд планує відкритися для туристів протягом 120 днів

Таїланд знову відкриється для відвідувачів протягом 120 днів після запроваджених понад рік тому обмежень для туристів. Країна планує посилити кампанію з вакцинації населення.

Голова уряду заявив, що країна планує щомісяця робити 10 мільйонів щеплень проти коронавірусу з липня і має на меті відновити дозвіл на в'їзд без карантину для повністю вакцинованих мандрівників.

"Відкриття країни - один із важливих способів зменшити величезні страждання людей, які втратили здатність отримувати дохід", - сказав він.

Прем'єр прагне оголосити Таїланд повністю відкритим протягом 120 днів, а туристичні центри "зробити ще швидше". Він заявив, що країна не може дозволити собі чекати повного завершення вакцинації та припинення розповсюдження вірусу.

З 1 липня на популярному туристичному острові Пхукет стартує пілотни проект, в рамках якого більшу частину населення буде вакциновано. Минулого року Таїланд втратив близько 50 мільярдів доларів доходів через обмеження на в'їзд мандрівників.