Таиланд намерен ввести сбор с иностранных туристов: названа сумма

Власти Таиланда планируют с апреля этого года ввести сбор с иностранных туристов. Он составит 300 батов (около 246 грн или почти 9 долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bangkok Post.

Как отмечает издание, ссылаясь на пресс-секретаря правительства королевства Тханакона Бунконгванчана, сбор будет включен в стоимость авиабилетов.

Вместе с тем правительство рассматривает вопрос введения сбора для туристов, прибывающих в страну наземным транспортом.

Указано, что внедрение такого сбора, по ожиданиям Министерства туризма и спорта Таиланда, приведет к доходам от туризма в пределах 1,3-1,8 трлн батов (38-53 млрд долларов). Так, полученные средства будут направлены на развитие туристических направлений и страхование туристов.

В издании добавляют, что правительство планирует привлечь в страну в этом году от 5 до 15 млн иностранных туристов.