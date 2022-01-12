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Таїланд має намір запровадити збір з іноземних туристів: названо суму

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Бангкок, Середа 12 січня 2022 10:48
Таїланд має намір запровадити збір з іноземних туристів: названо суму Фото: Таїланд має намір запровадити збір із іноземних туристів (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Влада Таїланду планує з квітня цього року запровадити збір з іноземних туристів. Він становитиме 300 батів (близько 246 грн або майже 9 доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bangkok Post.

Як зазначає видання, посилаючись на прес-секретаря уряду королівства Тханакона Бунконгванчана, збір буде включено у вартість авіаквитків.

Разом з тим уряд розглядає питання запровадження збору для туристів, які прибувають у країну наземним транспортом.

Вказано, що впровадження такого збору, за очікуваннями Міністерства туризму та спорту Таїланду, призведе до доходів від туризму в межах 1,3-1,8 трлн батів (38-53 млрд доларів). Так, отримані кошти будуть спрямовані на розвиток туристичних напрямків та страхування туристів.

У виданні додають, що уряд планує залучити в країну цього року від 5 до 15 млн іноземних туристів.

Нагадаємо, у Таїланді для мандрівників відкривають ще три популярні міста, попри сплеск коронавірусу.

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