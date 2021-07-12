Таиланд из-за "Дельты" будет комбинировать вакцины Sinovac и AstraZeneca

В Таиланде намерены комбинировать вакцины Sinovac и AstraZeneca для повышения уровня защиты от штамма коронавируса "Дельта" . В частности, вакцину AstraZeneca будут вводить второй дозой тем, кто сначала получил Sinovac.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что в случае реализации этот способ вакцинации станет первой комбинацией вакцины, разработанных на Западе и в Китае.

"Это сделано для улучшения защиты от варианта "Дельта" и повышения уровня иммунитета против болезни", - заявил министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул.

Отметим, ранее стало известно, что в соседней Индонезии высокая заболеваемость среди медицинских работников, которые получили вакцину Sinovac.