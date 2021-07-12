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Таиланд из-за "Дельты" будет комбинировать вакцины Sinovac и AstraZeneca

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Бангкок, Понедельник 12 июля 2021 12:59
Таиланд из-за "Дельты" будет комбинировать вакцины Sinovac и AstraZeneca Фото: в Таиланде хотят смешивать вакцины (Andressa Anholete/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Таиланде намерены комбинировать вакцины Sinovac и AstraZeneca для повышения уровня защиты от штамма коронавируса "Дельта". В частности, вакцину AstraZeneca будут вводить второй дозой тем, кто сначала получил Sinovac.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что в случае реализации этот способ вакцинации станет первой комбинацией вакцины, разработанных на Западе и в Китае.

"Это сделано для улучшения защиты от варианта "Дельта" и повышения уровня иммунитета против болезни", - заявил министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул.

Отметим, ранее стало известно, что в соседней Индонезии высокая заболеваемость среди медицинских работников, которые получили вакцину Sinovac.

Напомним, ранее сообщалось, что ВОЗ еще не готова дать общую рекомендацию по комбинированию COVID-вакцин.

А в Украине разрешили комбинировать COVID-вакцины компаний Pfizer и Moderna, хотя последней и нет в стране.

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