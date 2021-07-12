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Таїланд через "Дельту" комбінуватиме вакцини Sinovac і AstraZeneca

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Бангкок, Понеділок 12 липня 2021 12:59
Таїланд через "Дельту" комбінуватиме вакцини Sinovac і AstraZeneca Фото: у Таїланді хочуть змішувати вакцини (Andressa Anholete/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У Таїланді мають намір комбінувати вакцини Sinovac і AstraZeneca для підвищення рівня захисту від штаму коронавірусу "Дельта". Зокрема, вакцину AstraZeneca вводитимуть другою дозою тим, хто спочатку отримав Sinovac.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що в разі реалізації цей спосіб вакцинації стане першою комбінацією вакцини, розроблених на Заході і в Китаї.

"Це зроблено для поліпшення захисту від варіанту "Дельта" і підвищення рівня імунітету проти хвороби", - заявив міністр охорони здоров'я Анутін Чарнвіракул.

Зазначимо, раніше стало відомо, що в сусідній Індонезії висока захворюваність серед медичних працівників, які отримали вакцину Sinovac.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВООЗ ще не готова дати загальну рекомендацію щодо комбінування COVID-вакцин.

А в Україні дозволили комбінувати COVID-вакцини компаній Pfizer і Moderna, хоча останньої і немає в країні.

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