Таїланд через "Дельту" комбінуватиме вакцини Sinovac і AstraZeneca
У Таїланді мають намір комбінувати вакцини Sinovac і AstraZeneca для підвищення рівня захисту від штаму коронавірусу "Дельта". Зокрема, вакцину AstraZeneca вводитимуть другою дозою тим, хто спочатку отримав Sinovac.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Повідомляється, що в разі реалізації цей спосіб вакцинації стане першою комбінацією вакцини, розроблених на Заході і в Китаї.
"Це зроблено для поліпшення захисту від варіанту "Дельта" і підвищення рівня імунітету проти хвороби", - заявив міністр охорони здоров'я Анутін Чарнвіракул.
Зазначимо, раніше стало відомо, що в сусідній Індонезії висока захворюваність серед медичних працівників, які отримали вакцину Sinovac.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ВООЗ ще не готова дати загальну рекомендацію щодо комбінування COVID-вакцин.
А в Україні дозволили комбінувати COVID-вакцини компаній Pfizer і Moderna, хоча останньої і немає в країні.