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У Таганрозі пролунали вибухи, росіяни підняли гелікоптери

Фото: у Таганрозі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Вибухи у російському місті Таганрог пролунали у суботу, 16 грудня. Росіяни підняли у небо гелікоптери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Приблизно о 12.30 (за місцевим часом, - ред.) був гучний хлопок на Північному. І слідом полетіли 3 вертольоти", - пишуть росіяни у соцмережах.

Також Telegram-канали публікують фото з місця подій. 

 

Місцева влада поки не коментувала ситуацію у місті. 

Додамо, що Таганрог заходиться у Ростовській області. Відстань від цього міста до території, підконтрольній Україні, складає близько 200 км.

скриншот google.com/map

"Бавовна" у Росії

Нагадаємо, в ніч на 14 грудня поблизу Москви та у Калузькій області чули вибухи. Росіяни поскаржилися на атаку дронів. Пізніше Міноборони РФ повідомило про дев'ять безпілотників, які нібито було збито над Московською та Калузькою областями.

Зокрема, мер Москви Сергій Собянін повідомив про відбиття атаки безпілотника, який летів на Москву. Мовляв, БПЛА приземлили на відстані трохи понад 80 кілометрів від російської столиці.

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що атака дронів на Росію була спецоперацією ГУР. Цілями були військові обʼєкти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Російська ФедераціяВибух